LIVE Virtus Bologna-Venezia 15-8 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | partenza micidiale delle V-nere dopo 5?

(Di domenica 15 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNAT.E LA24-13 1/2 per il Red Mamba a cronometro fermo! 23-13 2/3 per Nico Mannion ai liberi: nuovo margine in doppia cifra per la squadra di Sergio Scariolo a -1’43” dalla prima sirena! 21-13 Bomba di Cordinier: altro +8 per i vice-campioni d’Italia! 18-13 Tiro in sospensione di Granger: la Reyer accorcia a -5! 18-11 Risponde prontamente Derek Willis con la stessa moneta! 18-8 Hackett arma il braccio dall’arco e va a bersaglio: bomba e vantaggio in doppia cifra per gli emiliani! 15-8 Teodosic lancia Shengelia a schiacciare: +7! 13-8 2/2 per Daniel Hackett ai liberi! Gli oro-granata hanno già un problema di falli con Marco Spissu, che ne ha commessi tre nel giro di pochi minuti: De Raffaele lo mette subito in panchina! 11-8 Tap-in a rimbalzo di Mitchell Watt:non ...