LIVE Sport Invernali | liveblog 15 gennaio in DIRETTA | Sala 6° in slalom | tra poco il superG femminile

(Di domenica 15 gennaio 2023) SEGUI LASU OACON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO15Buongiorno e bentrovati alladella giornata dedicata agli, oggi 15. Fari puntati sulle gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, biathlon, slittino naturale e bob. Da osservare con una certa attenzione anche gli Europei Open di slittino (validi per la Coppa del Mondo), gli Europei di short track e l’IBU Cup di biathlon. Il Circo Bianco a Wengen (Svizzera) ha in programma lomaschile, con Alex Vinatzer che vuole conferme dopo l’ottimo ottimo quarto posto ottenuto a Garmisch. Assisteremo al secondodi ...

OA Sport

La gara sarà visibile anche su SkyFootball (canale 203 satellite) e in streaming su Now.Mikel Arteta Dove vedere la partita in tv e streaming L'incontro verrà trasmesso in diretta su SkyUno canale 201 e SkyFootball canale 203 dell'emittente televisiva oltre che su Sky Go, ... LIVE Sport Invernali, liveblog 15 gennaio in DIRETTA: si comincia con lo slalom a Wengen SCI ALPINO - Segui in DIRETTA SCRITTA e on demand il primo di due Super G femminili sulla pista "Karl Schranz" e l'iconica discesa maschile sulla Lauberhorn.Sassuolo Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A in programma oggi, domenica 15 gennaio 2023, alle ore 12,30 ...