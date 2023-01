LIVE Sport Invernali | liveblog 15 gennaio in DIRETTA | bronzo nello slittino | Sala e Vinatzer in top10 a Wengen

(Di domenica 15 gennaio 2023) SEGUI LASU OACON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO15Buongiorno e bentrovati alladella giornata dedicata agli, oggi 15. Fari puntati sulle gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, biathlon,naturale e bob. Da osservare con una certa attenzione anche gli Europei Open di(validi per la Coppa del Mondo), gli Europei di short track e l’IBU Cup di biathlon. Il Circo Bianco a(Svizzera) ha in programma lo slalom maschile, con Alexche vuole conferme dopo l’ottimo ottimo quarto posto ottenuto a Garmisch. Assisteremo al secondo ...

OA Sport

In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfidasul nostro sito Le formazioni ufficiali di Torino - Spezia TORINO (3 - 4 - 2 - 1) : Milinkovic; Djidji, Schuurs, Buongiorno;...Secondo quanto riportato da 'Sky', infatti, il dirigente con un passato anche nel Napoli contribuirà anche agli ultimi 15 giorni di calciomercato della società di viale del Fante, lavorando al ... LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2023 in DIRETTA: Maurberger e Razzoli non incantano. Tra poco Vinatzer CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06 VINCE KRISTOFFERSEN! Meillard non sfigura, ma è 2° a 2 decimi dal norvegese. Gli svizzeri però festeggiano lo stesso sugli spalti. 3° Braathen a 0.49, 8 ...Lecce Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, 15 gennaio 2023, alle ore 18. Le info ...