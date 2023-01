LIVE – Short track | Europei 2023 | terza giornata DIRETTA

(Di domenica 15 gennaio 2023) Latestuale dellaaglidi. Queste le gare previste oggi: ripescaggi 1000 metri uomini e donne; quarti di finale, semifinali e finali 1000 metri uomini e donne; semifinali e finali Mixed Team Relay; finale A staffetta femminile; finale A staffetta maschile. Appuntamento a partire dalle ore 10 con i ripescaggi e alle ore 14.02 con le fasi finali. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 14.21- Ora è il turno degli uomini, sempre sui 1000 metri. Per l’Italia nel primo quarto di finale Thomas Nadalini. 14.19- L’unica azzurra in semifinale nei 1000 metri è quindi Gloria Ioratti. 14.16- Al via l’ultimo quarto. ...

OA Sport

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Giulio Guazzini ore 15:25 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA )Track: Campionati Europei - 1000m (...E' festa azzurra agli Europei di Danzica 2023 ditrack per i colori italiani. Pietro Sighel si laurea campione europeo nei 500 uomini, ... RIVIVI ILDELLE GARE Arianna Sighel ed Elisa ... LIVE Short track, Europei 2023 in DIRETTA: Ioriatti in semifinale dei 1000! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire l’ultima giornata di gare in tv/streaming – La cronaca della seconda giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata degl ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.10: Per oggi è tutto, appuntamento a domani dalle 14 per la giornata finale degli Europei di short track. Grazie per averci seguito e buona serata 18.09: S ...