(Di domenica 15 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10: E’ FINALE PER! L’azzurro secondo alle spalle di J. van’t Wout! Bella prova dell’italiano che si incolla in scia dell’olandese. Sellier ripescato per la finale, avanza nella finale anche il turco Akar 15.09: Al via nella seconda: 1 29 NIEWINSKI Michal POL 2 58 van ‘T WOUT Jens NED 3 10 AKAR Furkan TUR 4 11 LEPAPE Sebastien FRA 5 5 FERCOQ Quentin FRA 6 57Pietro ITA 15.06: Dopo due partenze si gareggia e vince Ddsmet davanti a Berzns, terzo Sellier, quintoche è eliminato 15.00: Al via nella primamaschile: 1 7 KRUZBERGS Roberts LAT 2 4 DESMET Stijn BEL 3 204 TIBORCZ Daniel HUN 4 13Thomas ITA 5 90 SELLIER Diane POL 6 18 BERZINS Reinis LAT 7 26 ...

E' festa azzurra agli Europei di Danzica 2023 di short track per i colori italiani. Pietro Sighel si laurea campione europeo nei 500 uomini, ... Arianna Sighel ed Elisa ... LIVE Short track, Europei 2023 in DIRETTA: Ioriatti in semifinale dei 1000! Sighel e Nadalini: cadute e ripescaggio CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire l'ultima giornata di gare in tv/streaming – La cronaca della seconda giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'ultima giornata degl ...