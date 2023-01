LIVE Sci alpino | Slalom Wengen 2023 in DIRETTA | norvegesi da battere | l’Italia punta su Vinatzer

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLOLADEL SUPERG DI ST. ANTON ALLE 11.15 9.57: Attenzione anche ad Atle Lie McGrath e ai due padroni di casa più attesi, Daniel Yule e Loic Meillard. Fariti anche in casa Austria con Manuel Feller e Johannes Strolz: il primo ha trovato grande continuità in questa stagione, mentre il secondo vuole tornare ad essere grande protagonista. Curiosità per vedere all’opera Marco Schwarz dopo l’incredibile sesto posto di ieri in discesa ad un soffio dal podio 9.54: Tra i grandi protagonisti annunciati della gara odierna il francese Clement Noel, campione olimpico in carica, ma che negli ultimi due anni ha davvero centrato solo la gara in quel di Pechino, non riuscendo mai ad imporsi in Coppa del ...