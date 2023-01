LIVE Sci alpino | Slalom Wengen 2023 in DIRETTA | Meillard impeccabile sulla neve di casa Sala è sesto

(Di domenica 15 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLOLADEL SUPERG DI ST. ANTON ALLE 11.15 10.39: All’intermedio Jakobsen ha un ritardo di 1?21 10.38: Questa la classifica dopo le prime 15 discese: 1Loic SUI 57.13 2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 57.58 +0.45 3 BRAATHEN Lucas NOR 57.61 +0.48 4 STRASSER Linus GER 57.81 +0.68 5 MCGRATH Atle Lie NOR 58.17 +1.04 6Tommaso ITA 58.74 +1.61 7 NOEL Clement FRA 58.99 +1.86 8 YULE Daniel SUI 59.09 +1.96 10.37: Riesce a limitare i danni l’austriaco schwarz nella seconda parte del tracciato: 2?43 di ritardo e nono posto per lui 10.36: 1?21 di ritardo all’intermedio per Schwarz 10.35: Tanti errori, ritardo abissale anche per il britannico Ryding, nonostante la tracciatura del suo ...

OA Sport

...15Alpino: Coppa del Mondo 2022/23 Super G Femminile (replica) ore 00:25Alpino: Coppa del ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... ironia e fashion sotto la label Linea Daria , ovvero Anna Benvenuto: attraversoperformance ... Dopo le piste dio in una giornata uggiosa in uno skyline urbano, la giocosità Italian style ... LIVE Sci alpino, SuperG St. Anton 2023 in DIRETTA: Brignone vicina alla vittoria, caduta per Sofia Goggia La diretta testuale dello slalom maschile di Wengen, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno sette gli azzurri al cancelletto di partenza: Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Giuliano ...La diretta testuale del super-G femminile di St.Anton, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno otto le azzurre al cancelletto di partenza: Marta Bassino, Federica Brignone, Elen ...