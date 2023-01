LIVE – Sci alpino | slalom maschile Wengen 2023 DIRETTA

(Di domenica 15 gennaio 2023) Latestuale dellodi, valido per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Saranno sette gli azzurri al cancelletto di partenza: Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Simon Maurberger, Tobias Katslunger e Matteo Canins. Appuntamento a partire dalle ore 10.15 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.15. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 10:33 – Noel conduce una buona prova nella prima parte, salvo sbagliare nel finale chiudendo anche dietro a Sala. 10:31 – Fuori sia Haugan che Foss-Solevaag. 10:28 – +1.61 il distacco dell’azzurro. 10:25 – Feller ...

