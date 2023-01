LIVE – Scafati-Pesaro 41-46 24? | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ilindi, sfida valida come quindicesima giornata dellaA1di. La formazione allenata da coach Caja sta disputando un campionato fin qui eccellente, affermandosi come vera mina vagante del torneo, arrivando alla possibilità di accarezzare la qualificazione alla Coppa Italia. Si preannuncia un match molto interessante contro la squadra di coach Repesa, che contro Treviso è tornato alla vittoria dopo aver collezionato due sconfitte consecutive. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 15 gennaio sul parquet del PalaMangano, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ...

Vivere Pesaro

Ovviamente il palinsesto può cambiare in caso di diretteo di avvenimenti importanti. Dal ... Pagani,, Nocera 91.700 Caserta 91.900 Teggiano, Valle di Diano 93.400 Salerno città 93.800 ...... per ciascuna area geografica: Area Esercizio Sorrentino/Torrese - bacino Nolano " bacino Napoletano Linee della penisola sorrentina; Napoli "e linee dei comuni di Torre Annunziata, ... LIVE: Givova Scafati - Vuelle Pesaro 1' di lettura 15/01/2023 - Con la qualificazione alle Final Eight conquistata grazie all’ultima vittoria casalinga, ora i biancorossi dovranno cercare di tornare dalla Campania con i due punti per pun ...Il risultato in diretta live di Scafati-Pesaro, sfida valida come quindicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La formazione allenata da coach Caja sta disputando un campionato fin qui ...