RomaNews

In campo- Fiorentina DIRETTA Nicolò Zaniolo è costretto ad alzare bandiera bianca. Il calciatore non sarà convocato per la partita di questa sera tra lae la Fiorentina per via di un'influenza intestinale che lo ha colpito nella notte. Dunque niente modulo con i Fab Four per i giallorossi: Pellegrini giocherà sulla trequarti con Dybala, mentre in ...Il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Inviato all'Olimpico) - All'Olimpico,e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 18° giornata di campionato di Serie A ... LIVE Roma-Fiorentina 0-0: inizia la sfida dell'Olimpico. Mou sceglie Cristante e Bove a centrocampo - Roma news La Roma torna all’Olimpico dopo il successo in Coppa Italia contro il Genoa e affronta la Fiorentina. Un match importante per le ambizioni europee di entrambe le squadre. Mourinho perde Zaniolo a caus ...La Fiorentina vuole continuare nella sua striscia positiva e magari rilanciare anche le sue speranze europee: a Roma va in scena una partita che potrebbe indirizzare una stagione. La squadra ...