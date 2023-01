LIVE Roma-Fiorentina 0-0 | espulso Dodò | viola subito in 10

Viola News

Il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Inviato all'Olimpico) - All'Olimpico,e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 18° giornata di campionato di Serie A ...Lacerca la terza vittoria di questo 2023 tra campionato e coppe. La squadra di José Mourinho questa sera affronta la Fiorentina di Italiano per cercare punti importanti per la lotta alla Champions ... LIVE – Roma-Fiorentina, viola in dieci uomini! Italiano toglie Duncan Sfida numero 170 in Massima Divisione Sono 191 le gare ufficiali tra Roma e Fiorentina. 66 successi giallorossi, 66 pareggi e 59 vittorie viola. In Massima Divisione il numero delle partite si riduce ...23' - INCREDIBILE: ESPULSO DODO. Secondo giallo per un intervento a metà campo in ritardo, ancora su Zalewski. Arbitro severo e Fiorentina già in 10 dopo poco più di ...