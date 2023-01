LIVE – Real Madrid-Barcellona | Supercoppa di Spagna 2023 | finale DIRETTA

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tutto pronto per latracon ladiin palio. La nuova formula ha acceso la competitività del torneo e le due squadre inseguono la coppa dopo aver eliminato Valencia e Betis. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempoe, le pagelle e le parole dei protagonisti. Una sfida da non perdere, che vedrà uno di fronte all’altro Ancelotti e Xavi. Foto di rito e abbracci tra i due tecnici. Vedremo se i sorrisi saranno gli stessi al termine di una partita mitica. COME VEDERE LA PARTITA INREGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(ore 20) SportFace.

Footballnews24.it

...Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 12:30 Sassuolo - Lazio 15:00 Torino - Spezia Udinese - Bologna 18:00 Atalanta - Salernitana 20:45 Roma - Fiorentina SUPERCOPPA DI SPAGNA 20:00...Intreccio Bellingham - Juventus, il club vuole puntare tutto sull'inglese e non è disposto a spendere la cifra che chiedono per il terzino. Il Napoli ieri sera ha messo a nudo un po' tutti i problemi ... Real Madrid-Valencia Streaming Gratis: dove vedere la Supercoppa di Spagna in Diretta Live Hesgoal Segui la Diretta Live di Real Sociedad-Athletic Bilbao, sfida valida per la 17° giornata de LaLiga in programma per sabato 14 gennaio alle 21 ...Sabato 14 gennaio alle ore 21 la Real Sociedad sfida l'Athletic Bilbao in un match de LaLiga: info partita, formazioni ufficiali e diretta TV ...