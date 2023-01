(Di domenica 15 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella sfida tra EA7 Emporio Armanie Bertram Yachts Derthona, valida per la quindicesima giornata dellaA di2022-, con palla a due alle ore 18.00. Sfida di vertice tra la prima della classifica e la terza, conche arriva al Forum dopo aver battuto in casa la Virtus Bologna, in una doppia sfida tra le tre regine del campionato., invece, arriva dal brutto ko con Napoli e dalla nuova crisi in Europa ed è chiamata a una risposta per trovare almeno un minimo di fiducia in campionato. La vigilia della sfida è stata monopolizzata dal presunto ...

OA Sport

La cantautrice napoletana, Susanna Reppucci, presentail suo primo EP dal titolo "Ginestra", ... un classico della comicità teatrale della tradizione partenopea di Gaetano eDi Maio. ...... chiudendo con una vittoria di fronte al pubblico amico in vista del big - match di lunedì sera in Serie A contro l'Milano. LIVE Olimpia Milano-Tortona, Serie A basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra EA7 Emporio Armani Milano e Bertram Yachts Derthona Tortona, vali ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. Per lo Zalgiris ora la classifica dice 11-9 come ...