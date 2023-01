LIVE Olimpia Milano-Tortona 39-29 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | milanesi a +10 all’intervallo | ma gli ospiti ci sono

(Di domenica 15 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39-29 Uno su due ai liberi per Severini 39-28 Canestro di Hines 37-28 Tripla di Melli in un momento difficile per! 34-28 Canestro di Daum 34-26 A segno il libero aggiuntivo di Datome 33-26 Gioco fermo, problemi col cronometraggio 33-26 Canestro di Datome che subisce fallo! 31-26 Tripla di Macura ea -5! 31-23 Tripla di Radosevic eche torna in partita! Prima tripla del match per gli31-20 Canestro di Radosevic 31-18 Canestro di Datome a metà quarto 29-18 Canestro di Severini 29-16 Tripla di Baron!! 26-16 Canestro di Candi, che sembrava da tre punti 26-14 Canestro di Filloy 26-12 Ancora Ricci e massimo vantaggio per24-12 Secondo quarto che inizia con il canestro di Pippo Ricci 22-12 ...

OA Sport

La cantautrice napoletana, Susanna Reppucci, presentail suo primo EP dal titolo "Ginestra", ... un classico della comicità teatrale della tradizione partenopea di Gaetano eDi Maio. ...... chiudendo con una vittoria di fronte al pubblico amico in vista del big - match di lunedì sera in Serie A contro l'Milano. LIVE Olimpia Milano-Tortona 13-6, Serie A basket 2023 in DIRETTA: buon avvio in difesa per i meneghini Momento complicato per l'Olimpia Milano che, dopo aver perso due partite di EuroLeague a Berlino e in casa con lo Zalgiris, torna sul parquet amico per difendersi dall'assalto ...Momento complicato per l'Olimpia Milano che, dopo aver perso due partite di EuroLeague a Berlino e in casa con lo Zalgiris, torna sul parquet amico per difendersi dall'assalto ...