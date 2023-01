LIVE – Olimpia Milano-Tortona 13-6 6? | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ilindi, sfida valida come quindicesima giornata dellaA1di. Il girone di andata si chiude con questo testa a testa di altissimollo, con in palio la qualificazione alla Coppa Italia da testa dinumero uno. I meneghini di coach Messina sono ripiombati in un periodo buio, mentre i piemontesi di coach Ramondino viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo aver battuto la Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 15 gennaio sul parquet del Mediolanum Forum, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA ...