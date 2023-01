LIVE Musetti-Harris | Australian Open 2023 in DIRETTA | l’azzurro debutterà all’alba italiana

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match che vedrà contrapposti Lorenzoe Lloyd, valevole per il primo turno della 111° edizione dell’, il primo dei quattro tornei del Grande Slam. Inizia l’avventura del carrarino, classe 2002, alla seconda partecipazione nel main draw di Melbourne.è stato protagonista della cavalcata azzurra nella prima edizione della United Cup, in cui i ragazzi italiani si sono spinti in finale, battuti soltanto dal team statunitense. Nell’ultimo atto del torneo a squadre miste, ormai due settimane fa, il numero 19 del ranking ATP ha accusato un problema ad una spalla, per cui non è detto che il tennista ...