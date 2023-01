(Di domenica 15 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.30– Penalizzati di 2 minuti Lategan (che scende dal 3° al 5° posto di giornata), Loeb (da 4° a 8°) e Moraes (da 12° a 16°). A meno di colpi di scena, il podio dell’sarà composto dal francese Chicherit davanti allo svedese Ekstrom e all’argentino Halpern. 10.15 CAMION – Non cambiano le prime tre posizioni al km 68: in testa Macik davanti al connazionale ceco Valtr (+27?) e all’olandese De Baar (+36?). Quarto il leader della classifica generale, l’olandese Van Kasteren (+1’53”). 10.00– Già definito il podio della generale, con Sebastien Loeb che ha difeso agevolmente la seconda piazza davanti al rookie brasiliano Lucas Moraes, grande rivelazione di questacon il terzo posto assoluto. Il francese ...

OA Sport

Come la leggenda che non tramonta quello del rally che partiva da Parigi e arrivava ail più ...italiana consente di ricevere un autografo digitale del proprio beniamino durante gli eventi&...Infine il 24 maggio è la data dell'uscita italiana de La sirenetta ,action della celebre ... Seydou e Moussa, che lascianoper raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le ... LIVE Dakar 2023, ultima tappa in DIRETTA: Kevin Benavides la spunta tra le moto, Al-Attiyah in trionfo tra le auto CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.15 CAMION – Siamo in attesa di ricevere aggiornamenti sulla partenza dei piloti e i primi rilevamenti. 9.10 AUTO – Nuovi inserimenti al vertice dopo 33 km, ...Il pilota della KTM ha firmato il suo secondo successo in carriera alla Dakar con una grande rimonta nelle ultime due tappe. Oggi partiva con un gap di 12' sul compagno di squadra Toby Price e alla fi ...