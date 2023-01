LIVE Dakar 2023 | ultima tappa in DIRETTA | Kevin Benavides la spunta tra le moto | Al-Attiyah in trionfo tra le auto Giroud e Van Kasteren conquistano il titolo

(Di domenica 15 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.50 Ed è tutto per questa. Grazie per averla seguita con noi dall’inizio alla fine! Un augurio di un buon proseguimento di giornata e di una buona domenica a tutte e a tutti da parte della redazione di OA Sport. 11.20– Per la categoria T3 (prototipi leggeri), l’odierna è stata conquistata dallo spagnolo Gutierrez Herrero; secondo il cileno Casale (+58?) e terzo l’argentino Zille (+1’31”). Ilva all’americano Austin Jones. 11.15 CAMION – In sette, per il momento, hanno tagliato il traguardo finale: cambio al comando, con la prima posizione occupata dal lituano Paskevicius, seguito dall’olandese Mitchel Van den Brink (anche in questo caso, soli 7 secondi di ritardo), Valtr ...

