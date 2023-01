LIVE Dakar 2023 | ultima tappa in DIRETTA | Kevin Benavides è il padrone tra le moto! Kancius si impone tra i quad | titolo a Giroud

(Di domenica 15 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.48 MOTO – Tutto confermato,ha vinto quest’con oil crono di 1:15:17 precedendo di 00:35 l’australiano Daniel Sanders (GasGas) e di 00:55 l’australiano Toby Price (KTM). Con questo risultato, l’argentino su KTM ha vinto l’edizionedella, precedendo in classifica di 43? Price e di 5’04” l’americano Skyler Howes. Nel computo complessivo Paolo Lucci ha concluso in 15ma piazza. 8.45– Il lituano Laisvydasconquista l’con il crono finale di 1:36:16; secondo il brasiliano Marcelo Medeiros (+4’11”) e terzo lo statunitense Pablo Copetti (+6’05”). Il transalpino Alexandre ...

LIVE Dakar 2023, ultima tappa in DIRETTA: passerella finale per Al-Attiyah, che sfida tra le moto! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.40 AUTO – 13 equipaggi hanno già cominciato la prova speciale odierna e al primo way point (dopo 33 km) Lategan ha il miglior tempo provvisorio con 13 di ...Il pilota della KTM entrerà nell'ultima tappa da leader, ma non potrà amministrare nei 136 km cronometrati che separano da Dammam, perché ha solo 12' di margine sul compagno Kevin Benavides e 1'31' su ...