LIVE – Conegliano-Busto Arsizio 0-1 23-25 | 20-15 | A1 Femminile 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 15 gennaio 2023) Latestualedi Prosecco Doc Imoco-E-Work, partita valevole per la seconda giornata di ritorno della regular season di Serie A1di. Le Pantere di Daniele Santarelli scendono sul campo di casa per conquistare la quattordicesima vittoria in quindici partite e confermarsi così in vetta alla classifica. Non sarà però scontato superare le Farfalle di Marco Musso, che dopo i tanti infortuni patiti stanno salendo di colpi e vogliono strappare qualche punto per migliorare l’ottava posizione. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 15 gennaio al Pala Verde di Villorba di Treviso. Sportface.it vi terrà compagnia con ...