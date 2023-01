LIVE Biathlon | Mass start Ruhpolding 2023 in DIRETTA | Tommaso Giacomel sogna lo sgambetto ai norvegesi

OA Sport

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea ... SEGUI IL... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 LIVE Biathlon, Mass start femminile Ruhpolding 2023 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sogna il bis, Dorothea Wierer per il botto La diretta testuale della mass start maschile di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...La diretta testuale della mass start femminile di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...