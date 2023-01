LIVE Biathlon | Mass start femminile Ruhpolding 2023 in DIRETTA | Vittozzi insegue da vicino Simon dopo 3 poligoni! 17ma Wierer con 4 errori

(Di domenica 15 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 12.30 15:09 Lisa non riesce a chiudere il buco e decide di proseguire il suo passo rimanendo a 5? da. Coppia franco-tedesca in terza e quarta posizione con Chevalier e Voigt con un ritardo dalla testa di 14? al km 8.7. 15:073 poligoniin prima posizione con 3? su, A 12? Anais Chevalier.commette altri duee si chiama fuori dai giochi per le prime posizioni. 15:06 Un errore a testa per, che usciranno comunque in testa dal poligono. Delle più immediati inseguitrici trovano lo zero ...

