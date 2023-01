LIVE Atletica | 5 Mulini 2023 in DIRETTA | ottimo 2° Crippa alle spalle di Rono Tra le donne vince Chebet

(Di domenica 15 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 Chiude il podio il tunisino Jhinaoui che brucia nello sprint finale l’altro keniota Lingokal. 15.20CONCLUDE IN 2° POSIZIONE! Gran gara dell’azzurro, poco meno di dieci secondi che lo separano dalla vittoria. 15.20 TRIONFA! Il keniotacon il tempo di 29? 01”. 15.19 Ingresso all’ultimo mulino per, pochi istanti alla fine! 15.17 Frequenze più ampie per il keniota rispetto al ragazzo originario dell’Etiopia, che comunque mantiene sicura la seconda posizione. 15.15 ALLUNGA! Yeman prova a resistere, ma il keniota ha messo diversi metri di margine tra se e l’azzurro. 15.14 Il distacco dei diretti inseguitori è più che raddoppiato quando inizia l’ultima tornata. 15.13 Non ...

