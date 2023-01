LIVE Atletica | 5 Mulini 2023 in DIRETTA | inizia la gara femminile!

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.23 Chebet si mette in testa al gruppone e prova ad imporre il suo ritmo. 14.20 PARTITE! 6 chilometri per decretare la vincitrice. 14.17 Temperatura non particolarmente alte, ma soprattutto molta umidità che potrà dar fastidio agli atleti. 14.14 Tutto pronto per la partenza della competizione femminile. 14.09 Manca ormai poco all’inizio della prova femminile: questione di dieci minuti e le ragazze potranno partire. 14.06 La competizione maschile sarà preceduta da quella femminile, con quattro delle prime cinque del ranking mondiale presenti quest’oggi: i riflettori sono puntati sulle keniane Lucy Mawia e Beatrice Chebet e sull’etiope Likina Amebaw. Giovanna Selva è l’azzurra più indiziata per un risultato di prestigio. 14.03 C’è grande fermento per la prova di Yeman Crippa: l’azzurro viene dal podio nel cross ...