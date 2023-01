LIVE Atletica | 5 Mulini 2023 in DIRETTA | Crippa ottimo 2° alle spalle di Rono Tra le donne vince Chebet

(Di domenica 15 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30 La nostrafinisce qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. 15.28 Si spezza quindi il tabù dell’ultimo podio italiano nella Cinque: diciotto anni dopo un azzurro torna a piazzarsi nei primi tre del cross di San Vittore Olona. Manca ancora la vittoria, con Alberto Cova che rimane l’ultimo italiano ad imporsi in questa gara. 15.25 Nella top ten troviamo anche Neka, Luca Alfieri e Michele Fontana. 15.23 Chiude il podio il tunisino Jhinaoui che brucia nello sprint finale l’altro keniota Lingokal. 15.20CONCLUDE IN 2° POSIZIONE! Gran gara dell’azzurro, poco meno di dieci secondi il distacco che lo separa dalla vittoria. 15.20 TRIONFA ...

LIVE Atletica, 5 Mulini 2023 in DIRETTA: ottimo 2° Crippa alle spalle di Rono. Tra le donne vince Chebet CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 La nostra Diretta LIVE finisce qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. 15.28 Si spezza quindi il tabù de ...