LIVE Atalanta-Salernitana 6-2 | ancora Lookman e poi Nicolussi Caviglia

- Salernitana 3 - 1 al 23'! Rete di Scalvini. Corner di Koopmeiners, Scalvini anticipa Coulibaly e di testa batte Ochoa.- Salernitana 2 - 1 al 20'! Rete su rigore di Lookman. ...Il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium di Bergamo,e Salernitana si affrontano nel match valido per la 18° giornata di campionato di Serie A ... Atalanta - Salernitana (5-1) Serie A 2022 - la Repubblica Incredibile primo tempo della squadra di Gasp che va in vantaggio subito, e riesce a ribaltare il pari di Dia calando un pokerissimo, trascinata da un super Hojlund. Salernitana in partita per dieci m ...Il gol di Boga in avvio, quello di Lookman su rigore e poi quelli di Scalvini, Koopmeiners e Hojlund: primo tempo mostruoso dell'Atalanta con la Salernitana ...