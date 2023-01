L' Isis contro l' accordo Talebani-Cina sul petrolio

Leggi su panorama

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il 5 gennaio, il governo ad interim afghano e la compagnia petrolifera e del gas cinese Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co (Capeic) hanno firmato a Kabul un contratto per la produzione diche verrà estratto dal bacino settentrionale di Amu Darya. L'è stato firmato alla presenza dell'ambasciatore cinese in Afghanistan, Wang Yu, e del vice primo ministro deiper gli Affari economici, il mullah Abdul Ghani Baradar, che ha detto che il patto «rafforzerà l'economia dell'Afghanistan e aumenterà il suo livello di indipendenza petrolifera», aggiungendo che il contratto di 25 anni «sosterrà la spinta dell'Afghanistan per l'autosufficienza». Il ministro delle Miniere e delShahabuddin Delaware ha osservato che i primi tre anni del progetto saranno esplorativi. L’area del territorio ...