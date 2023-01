(Di domenica 15 gennaio 2023) Un guizzo diMartinez all'alba della partita è sufficiente all'per battere 1-0 ilnell'anticipo della 18/a giornata di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi agganciano la Juventus al terzo posto con 37 punti e accorciano il distacco dal Milan secondo a quota 38. Lontanissimo il Napoli a +10. L'ladopo il mezzo passo falso di Monza, con tanto di coda polemica per il gol non dato ad Acerbi, proprio nella settimana che porta alla finale di Supercoppa contro il Milan. Come detto a decidere la partita è il Toro Lautato Martinez, con un sinistro dal limite che vale i tre punti e il suo nono centro stagionale. Poi l'si limita ad amministrare il vantaggio e le energie, senza riuscire più a pungere a dovere. Tanto che il ...

AGI - L'dimentica l'amaro pareggio di Monza e torna subito a vincere battendo in casa l' Hellas Verona ... che sipalla sui piedi dopo un batti e ribatti in area, la controlla e di mancino ...... il gioco gli riesce molto bene per 30', poi comincia a faticare, perché l'cala i ritmi e siquasi da solo in attacco a lottare contro la difesa veronese. E lui poi ci mette qualche ... Serie A, l'Inter ritrova la vittoria, ma che fatica. Lautaro piega il Verona A San Siro l'Inter di Inzaghi batte l'Hellas Verona 1-0 e si rifà sotto a Juventus e Milan. Basta Lautaro nel primo tempo per risolvere la situazione, in una partita con pochi spunti ...Senza faticare troppo arrivano i tre punti. A San Siro, davanti a poco più di 70mila spettatori, l’Inter vince 1-0 contro il Verona, agganciando la Juventus in classifica e portandosi ...