L' Inter riparte da Lautaro Martinez | 1-0 al Verona

(Di domenica 15 gennaio 2023) AGI - L'dimentica l'amaro pareggio di Monza e torna subito a vincere battendo in casa l'Hellas. A San Siro finisce 1-0 grazie al decisivo sigillo diin avvio: la squadra di Inzaghi sale così a 37 punti in classifica agguantando la Juventus e portandosi a -1 dal secondo posto del Milan, mentre gli uomini di Zaffaroni sono costretti ad un nuovo ko e a restare fermi a quota 9 al penultimo posto. Neanche tre minuti sul cronometro e i nerazzurri sbloccano immediatamente con, che si ritrova palla sui piedi dopo un batti e ribatti in area, la controlla e di mancino la spedisce alle spalle di Montipò. I padroni di casa controllano senza troppi problemi la gara, concedono pochi spazi ai gialloblù e, in un paio di altre circostanze, sfiorano ancora ...

