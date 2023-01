Linea dura sugli ultrà | tifosi di Napoli e Roma 2 mesi senza trasferte

(Di domenica 15 gennaio 2023) Duedivietate per idi. Tesserati e non tesserati. I settori ospiti saranno chiusi fino al 14 marzo, per riaprire aiazzurri solo il 19 marzo, quando la...

Avvenire

"La Slovenia è un Paese europeo con profonde radici democratiche e un ordinamento interno incon le altre nazioni dell'Ue perfettamente in grado di tutelare i diritti civili, quindi non vi sono ...Sarà adottata quindi unacontro i 'furbetti', finalizzata a colpire i trasgressori. Dopo la terza violazione potrà essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore ... «Più riammissioni e pattuglie miste»: la linea dura del Governo La situazione fuori controllo nel Cpr di Gradisca (con 600 ospiti contro i 200 consentiti) e il nodo dei minorenni non accompagnati ...Tafferugli per Roma Napoli e decisione ecco la linea dura, Piantedosi: "Non potrò fare a meno di considerare anche un provvedimento generale" ...