Liga | si parte con Getafe-Espanyol | poi l'Atletico Madrid cerca il riscatto

(Di domenica 15 gennaio 2023) In Spagna la grande attesa è per la finale di supercoppa tra Reale Barcellona (in campo alle 20) ma non si è fermata la...

Goal.com

Partiamo dal Messico dove se ne sono giocati quattro diMX . Colpo esterno per il Monterrey ... Successi casalinghi per 3 - 0 invece dadi Juarez sul Tijuana e del Santos Laguna sull'U. N. A. ...D'altrail contributo dello spagnolo alla causa del club è stato impalpabile: 20 presenze in ... In Champions, nella. Segna dieci gol in campionato e una in Europa. L'arrivo di Guardiola ... Kings League, la competizione creata da Piqué: cos'è e come ... Pronostici domenica 15 gennaio: il diciottesimo turno di Serie A prosegue con altre 5 partite, in campo pure Premier League, Liga e Ligue 1.Scopri con noi dove seguire in Diretta Live e Streaming l'incontro valido per il nuovo turno di Liga tra Almeria e Atletico Madrid ...