Liga | LIVE Getafe-Espanyol 1-1 | poi l'Atletico Madrid cerca il riscatto

(Di domenica 15 gennaio 2023) In Spagna la grande attesa è per la finale di supercoppa tra Reale Barcellona (in campo alle 20) ma non si è fermata la...

Footballnews24.it

In Ligue 1 appuntamento alle 20.45 per il PSG che sfida il Rennes in trasferta, si gioca anche inPortugal ed Eredivisie. PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 15 GENNAIO 2023 Risultati ...... fin qui in questa stagione ha collezionato 8 presenze e 0 gol nella, oltre a 6 presenze e 1 ... NEWS E TRATTATIVEMARTIN TURK alla Sampdoria dalla Reggiana Il portiere sloveno, di proprietà ... Getafe-Espanyol: segui La Liga in Diretta LIVE Segui con noi la diretta di Getafe-Espanyol, gara del 17° turno de La Liga, in programma domenica 15 gennaio 2023 alle ore 14:00 ...Scopri con noi dove seguire in Diretta Live e Streaming l'incontro valido per il nuovo turno di Liga tra Almeria e Atletico Madrid ...