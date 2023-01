Liga | 3 - 1 all' Athletic Bilbao | Real Sociedad vince derby basco

(Di domenica 15 gennaio 2023) Laha vinto per 3 - 1 ildisputato a San Sebastian contro l'e valido per la 17/a giornata d'andata della. Per i biancazzurri allenati da Imanol Alguacil ...

La Real Sociedad ha vinto per 3 - 1 il derby basco disputato a San Sebastian contro l'Athletic Bilbao e valido per la 17/a giornata d'andata della Liga. Per i biancazzurri allenati da Imanol Alguacil sono andati in gol Sorloth al 25' pt, Kubo al 37' pt e Oyarzabal al 18' st. Inutile il gol degli ospiti guidati da Ernesto Valverde. La squadra di Alguacil si prende la sfida più sentita sui rivali di Bilbao e si conferma alle spalle del duo di testa formato da Barcellona e Real Madrid, allungando sul Vllarreal, fermato dal Celta.