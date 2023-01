Liga 2022 23 | l’Almeria ferma l’Atletico Madrid | solo 1-1 per i colchoneros

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il pomeriggio di/23 ha visto quest’oggi la disputa di due match, a Getafe e Almeria, validi per la 18esima giornata. La partita tra Getafe ed Espanyol è terminata 1-2, in favore degli ospiti. Le reti decisive sono state realizzate da Joselu e Puado, di Unal la rete del momentaneo pareggio dei padroni di casa. Successivamente 1-1 tra Almeria ed Atletico de. I gol decisivi sono stati realizzati da Angel Correa al 18? e da El Bilal Tourè al 37?. Un punto a testa per le due squadre, che salgono rispettivamente a quota 18 e 28 punti in classifica. SportFace.

SPORTFACE.IT

... si sono congedati dalcon le vittorie su Frosinone (1 - 0) e Bari (1 - 2). Sono terzi a ... Cadice - Elche 1 (ore 21) Match valido per la diciottesima giornata di. Il Cadice viene dal ...Le formazioni ufficiali di Almeria - Atletico Madrid , sfida valida per la diciassettesima giornata della/2023 . Sfida insidiosa per gli uomini di Simeone, che devono battere la quattordicesima in classifica per riprendersi la zona Champions League, anche se solo momentaneamente. Il fischio d'... FORMAZIONI UFFICIALI ALMERIA-ATLETICO MADRID, Liga 2022 ... Le formazioni ufficiali di Almeria-Atletico Madrid, sfida valida per la diciassettesima giornata della Liga 2022/2023 ...Giallorossi senza lo squalificato Ibanez in difesa, Italiano può scegliere tra Jovic e Saponara al fianco di Bonaventura e Ikone ...