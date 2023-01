Lenzi | Dante di Destra? Prima di Sangiuliano l' aveva detto Umberto Eco

il Resto del Carlino

Ad Omnibus Massimilianoricorda l'opinione del filosofo su"di destra" - Ad Omnibus Massimilianoricorda l'opinione del filosofo su"di destra"La Filarmonica tresigallese diretta dal maestro Paolo, come dimostra il successo della ...hanno donato alla Scuola di Musica un Pianoforte dedicato dalla madre Dorina e dal padre, ... Swing e latini, auguri in musica al Teatro 900 Utenze domestiche: aumenti dal 3 al 7% ma in alcuni distretti industriali il rialzo ha toccato il 25%. I consorzi: «Ritocchi alle tariffe necessari anche a sostenere gli investimenti contro gli sprech ...Nelle prossime linee di indirizzo più monitoraggio e sempre più PDTA: l’intervista al Coordinatore regionale Andrea Lenzi ...