L’emozione di un amore a C’è Posta Per Te e la sorpresa Leclerc

(Di domenica 15 gennaio 2023) Nel corso della seconda puntata di C’èPer Te andata in onda sabato 14 gennaio, abbiamo assistito a diverse storie cariche di pathos che hanno regalato emozioni uniche e indescrivibili ai presenti in studio e, ovviamente, ai telespettatori. Tra queste vi è quella di Eleonora che ha parlato della sua bellissima storia d’con Giulio, il quale, nonostante le difficoltà, non le ha mai voltato le spalle e continua a esserle vicino. A tal proposito, la ragazza ha voluto ringraziare il suo fidanzato con una, facendogli conoscere il pilota Charles. Ecco la loro storia e cosa è accaduto. La storia di Eleonora Eleonora ha chiamato C’èPer Te per fare unaal suo compagno con il quale sta insieme da 4 anni. La ragazza rivela di avere 23 anni e di ...