“Lei” dal 19 gennaio all’ OffOff Theatre

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ass. Cult. Orizzonti Artistici Moda Musica Teatro LEI di Federico Maria Giansanti regia Riccardo D’Alessandro con RICCARDO ALEMANNI, FRANCESCO CENTORAME E ANDREA LINTOZZI scene e costumi: Nicola Civinini dal 19 al 222023 OFF OFFSINOSSI Claudio (Francesco Centorame), Renato (Andrea Lintozzi) e Lorenzo (Riccardo Alemanni) sono tre giovani attori che vivono nello stesso appartamento e sono alle prese con la preparazione di uno spettacolo teatrale ma i loro drammi privati mettono a rischio il debutto: nonostante la data dello spettacolo si avvicini i tre non riescono a provare e a concentrarsi come dovrebbero. Ognuno di loro pensa a…Lei. Riusciranno ad andare in scena e ad uscire da questo limbo amoroso che li blocca? Con delicatezza e divertimento, emozionando e facendo riflettere si affronta questo tema, l’Amore, che ognuno vive in ...

