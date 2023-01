Legge di bilancio assegna 1 | 6 mld ai Comuni per il 2023

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ladiper ilha stanziato complessivamente 35 miliardi di euro. Ma quante di queste risorse saranno gestite direttamente dagli enti locali? Stando a quanto emerso da una ricerca condotta da Centro Studi Enti Locali, per Adnkronos, il tesoretto riservato ae Città metropolitane dalla prima manovra varata dal Governo Meloni ammonta a circa 1,6 miliardi, circa 600 milioni in meno rispetto a quanto stanziato dalladidell’anno precedente. Una cifra destinata a crescere, almeno sulla carta, a partire dal 2025. Gli impegni assunti ad oggi per il 2024 – salvo successive rimodulazioni – ammontano a circa 1,6 miliardi e sono in linea, quindi, con l’anno corrente. Per il 2025 la cifra stimata è invece, allo stato attuale, pari a circa ...

