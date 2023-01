Legge Cartabia | SistoFi | su abuso ufficio nessuna decisione presa

la Repubblica

"Sull'abuso d'ufficio non è ancora scritto da nessuna parte che tipo di intervento verrà proposto. Il Ministero sta valutando se abolire il reato o modificarlo. Stiamo vagliando le soluzioni più ...'Ps: quando venne approvata la, Fdi .aggiunge - non la votò, ma una delle poche cose che apprezzò fu l'estensione della perseguibilità a querela (si leggano i resoconti del Senato)". Nordio cambia la legge Cartabia per decreto, se c’è l’aggravante di mafia si procede d'ufficio Roma, 15 gen. (askanews) - 'Sull'abuso d'ufficio non è ancora scritto da nessuna parte che tipo di intervento verrà proposto. Il Ministero ...Riflessione sulla Riforma Cartabia. Se fai in modo che i processi non ci siano, avrai più rapidità, certo, ma anche meno democrazia: non è il caso di applaudire ...