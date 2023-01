Legge Cartabia | SistoFi | su abuso ufficio nessuna decisione presa

(Di domenica 15 gennaio 2023) Lo ha precisato a Tgcom24 il viceministro Fi alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. 'Tenere in piedi questo reato cosi' com'e' - ha aggiunto - non ha alcun senso: da un lato, con oltre il 90% di ...

la Repubblica

'Sull'abuso d'ufficio non e' ancora scritto da nessuna parte che tipo di intervento verra' proposto. Il Ministero sta valutando se abolire il reato o modificarlo. Stiamo vagliando le soluzioni piu' ...'Ps: quando venne approvata la, Fdi .aggiunge - non la votò, ma una delle poche cose che apprezzò fu l'estensione della perseguibilità a querela (si leggano i resoconti del Senato)". Nordio cambia la legge Cartabia per decreto, se c’è l’aggravante di mafia si procede d'ufficio Presente l’ex ministra Cartabia: «Solo questa memoria viva è capace di trasferire il passato alle giovani generazioni». Il percorso museale parte da Piazza Loggia e arriva alle pendici del Castello ...Roma, 15 gen. (askanews) - 'Sull'abuso d'ufficio non è ancora scritto da nessuna parte che tipo di intervento verrà proposto. Il Ministero ...