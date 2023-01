Lecce - Milan 2 - 2 | i rossoneri rimontano ma scivolano a - 9 dal Napoli - Sport - Calcio - quotidiano net

La Gazzetta dello Sport

Leao e Calabria evitano la sconfitta dopo l'autorete di Theo Hernandez e il guizzo di Baschirotto, ma intanto la vetta della classifica si allontana ......00 ASVEL - Valencia 79 - 83 20:00 Panathinaikos - Maccabi 88 - 86 20:30 Milano - algiris 61 - 66 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Cremonese - Monza 2 - 3 18:002 - 2 20:45 ... Lecce-Milan 2-2: autogol di Hernandez, gol di Baschirotto, Leao e Calabria | Risultato finale (Adnkronos) – Pareggio per 2-2 tra Lecce e Milan nell’anticipo della 18esima giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Al doppio vantaggio dei padroni di casa ...Lecce-Milan 2-2, una gara buttata al vento per i rossoneri che affrontano il primo tempo troppo alla leggera andando sotto di 2 gol. Nella ripresa la musica cambia, ma i 90 minuti andranno archiviati ...