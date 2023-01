Lecce-Milan 2-2 | ecco gli highlights della partita del Via del Mare

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il canale ufficiale Youtube delha pubblicato glial 'Via del', terminata per 2-2 contro il

La Gazzetta dello Sport

Il pareggio di(2 - 2) rende il viaggio verso l'Arabia Saudita più agitato del previsto per Stefano Pioli. Il punto dell'inviato Marco ...Napoli - Juventus 5 - 1, la manita azzurra vale il +10 Lecce-Milan 2-2: autogol di Hernandez, gol di Baschirotto, Leao e Calabria | Risultato finale I ragazzi di Pioli dopo la beffa con la Roma e l’eliminazione in Coppa Italia, si fermano anche a Lecce. Un due a due che allontana sempre più i rossoneri dalla capolista Napoli. Mercoledì è tempo di ...Lecce-Milan 2-2, una gara buttata al vento per i rossoneri che affrontano il primo tempo troppo alla leggera andando sotto di 2 gol. Nella ripresa la musica cambia, ma i 90 minuti andranno archiviati ...