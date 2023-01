Le pagelle | la dormita costa cara | nessuna scossa dalla panchina

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCosenza – Il Benevento pareggia al San Vito Marulla e colleziona l’ennesimo rimpianto del suo campionato. Ledei giallorossi: Paleari 6: Mostra applicazione nelle uscite e non corre grossi rischi fino al 90?, quando la difesa si abbandona a una profonda. El Kaouakibi 5: Prova qualche sgroppata ma i suoi cross sono nulli, si perde completamente Vaisanen sul gol. Glik 6: Cambia il partner difensivo ma sfodera una prestazione solida, farcita di numerosi duelli fisici che lo vedono uscire vittorioso. Veseli 6: Meglio rispetto all’ultima uscita disastrosa da terzino. Torna nel suo ruolo naturale e non commette sbavature. Foulon 5: Ammonito dopo 16 minuti, si propone a intermittenza ma non dà sicurezza e commette troppi errori difensivi. Koutsoupias 5,5: Non trova il dialogo con la trequarti limitandosi al ...

