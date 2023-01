Le indagini di Lolita Lobosco 2 | trama e anticipazioni 15 gennaio 2023

Leggi su cubemagazine

(Di domenica 15 gennaio 2023) Leditorna con la seconda stagione e una nuova puntata domenica 15in onda in prima serata su Rai 1. Di seguitodella nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Ledi– Lo scammaro avvelenato.indaga su un caso che la riguarda molto da vicino: uno scrittore è stato rinvenuto morto nel B&B gestito da Nunzia e Carmela. Sembra si sia trattato di un avvelenamento da botulino causato proprio da una delle specialità gastronomiche di Nunzia: lo scammaro di zia Dolò. Le analisi tossicologiche finiscono per scagionare Nunzia e aprire la strada ad un delitto che potrebbe avere, data la turbolenta ...