Le indagini di Lolita Lobosco 2 stasera su Rai1 | trama | cast e anticipazioni della seconda puntata

Io Donna

La vivacità e la libertà è uno dei tratti distintivi della protagonista de LediLobosco , interpretata con fascino e simpatia, oltre che bravura, da Luisa Ranieri . Stasera domenica 15 gennaio torna in prima serata su Rai 1 con un secondo episodio , intitolato ...Come se non bastassero lecomplicate che deve risolvere e nuovi imprevisti lavorativi,Lobosco dovrà gestire un ritorno inaspettato: nella sua vita si riaffaccia una vecchia conoscenza, la sua prima cotta, l'... "Lolita Lobosco 2", la seconda puntata: Danilo parte per la Svezia e Angelo ritorna a Bari Grande successo per la prima puntata de “Le indagini di Lolita Lobosco 2”, la miniserie tornata su Rai 1 domenica scorsa dopo l’ottimo riscontro ottenuto nel 2021. Il pubblico ha ben accolto le nuove ...Torna stasera su Rai1, alle 21:25, Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction con Luisa Ranieri ecco la trama della seconda puntata ...