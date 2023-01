Le Indagini di Lolita Lobosco 2 | intervista a Luisa Ranieri

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

... in onda dalle 21.25 su DMAX Alla scoperta dell'uomo di Neanderthal (docu - serie), in onda dalle 21.25 su Focus Le Serie TV e le Fiction in onda stasera LediLobosco 2 - Lo scammaro ...Stasera Bari sarà protagonista della prima serata di Rai1, grazie alla seconda puntata della fiction di successo 'LediLobosco'. La serie che vede Luisa Ranieri nelle vesti di vice questore, proporrà la classica trama del giallo, accompagnata dalle splendide location del capoluogo pugliese e delle ... Lolita Lobosco 2 è ancora meglio di Lolita Lobosco 1: e stasera riappare un fantasma del passato La trama della terza puntata di Lolita Lobosco del 22 gennaio: Lolita chiamata ad indagare anche sulla morte di una professoressa ...Lolita Lobosco 2 trama seconda puntata anticipazioni 15 gennaio cast con una new entry che creerà difficoltà tra la protagonista e Danilo.