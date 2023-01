Le Indagini di Lolita Lobosco 2 dove è stato girato | tutte le location a Bari | Monopoli e Polignano a Mare

Today.it

Tra pochi minuti inizierà la seconda puntata de LediLobosco 2, fiction di successo di Rai1 nata dai romanzi di Gabriella Genisi incentrata sulle vicende della vicequestore che ha il volto di Luisa Ranieri. Gli ascolti del debutto ...Da noi a ruota libera, Luisa Ranieri fa una sorpresa alla collega: 'Un onore averti come madre' Ne LediLobosco 2 , il vicequestore ha il volto dell'attrice napoletana (di recente ... Le indagini di Lolita Lobosco 2, le anticipazioni della seconda puntata Scopriamo cosa accadrà nella nuova puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2 in onda questa sera alle 21:25 su Rai 1 ...Stasera in tv Lolita Lobosco 2 su Rai 1 dalle 21:25. La seconda puntata della fiction con Luisa Ranieri oggi riserva grandi sorprese.