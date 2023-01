Le Indagini di Lolita Lobosco 2 | anticipazioni seconda puntata | trama episodi di stasera

(Di domenica 15 gennaio 2023) Dopo il debutto e il successo della scorsa, Luisa Ranieri è pronta a ritornare sul piccolo schermo con ‘Ledi’, la serie tv giunta alla suastagione, che sta appassionando i telespettatori e che domenica scorsa ha raggiunto oltre il 30% di share. Un record di ascolti, una conferma. E questa sera, 15 gennaio, andrà in onda lae imperdibile. Tra storie d’amore e casi di omicidi da risolvere. Ecco tutte le. Glidi domenica 15 gennaio ù Questa sera la protagonista, la poliziotta, dovrà indagare sulla morte di uno scrittore, che viene trovato senza vita nell’affittacamere gestito da Nunzia e Carmela. Sembra che l’uomo sia morto per ...

Today.it

- - > Se vi siete persi la prima delle sei puntate che compongono questa seconda stagione di LediLobosco, . Altrimenti, l'appuntamento è per stasera alle 21.25 con il nuovo episodio ...Raiuno trasmette la fiction LediLobosco 2 con Luisa Ranieri, mentre Rete 4 trasmette il programma di attualità White ... Le indagini di Lolita Lobosco 2, le anticipazioni della seconda puntata Si è chiusa una settimana all’insegna delle serie poliziesco-sentimentali e delle donne poliziotto. In tutte abbiamo assistito a omicidi e reati vari, indagini, colpevoli da scoprire e assicurare alla ...Iniziano i primi guai in Paradiso per Lolita Lobosco e il fidanzato Danilo. Ma quando mamma Nunzia è accusata di ...