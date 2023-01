Le elezioni in Lombardia hanno già un vincitore | sondaggio choc per la sinistra

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il 63% dei cittadini lombardi si dichiara poco o per nulla soddisfatto dell'operato di Attilio Fontana, ma il 44% dei lombardi ripone fiducia in lui e circa il 41% lo voterebbe alleregionali che si terranno a febbraio. È questo quanto emerge dalWinpoll per Scenari Politici. Unche conferma la forza del centrodestra in, che riesce a trainare un presidente uscente poco amato. Letizia Moratti riesce a drenare molti voti dai due principali schieramenti, superando il candidato di centro- in questa regione è arrivata l'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle - che sconta la debolezza dei partiti che lo sostengono. Tra i Dem, per ogni tre elettori di Pierfrancesco Majorino, uno vota per Letizia Moratti e ogni tre elettori di Fratelli d'Italia che ...

TGCOM

... in corso a Milano , intitolata 'al voto. Pronti, candidati al via ', organizzata in vista delle prossimeregionali, il 12 e 13 febbraio, ed il cui 'responso è molto importante' ...... ministro della Cultura , è intervenuto sul tema dello stadio Meazza all'evento organizzato da Fratelli d'Italia a Milano , in vista delleregionali in: 'Sullo stadio San Siro non ... Meloni avverte gli alleati: "Cinque anni al governo malgrado opposizione e non solo" Il 63% dei cittadini lombardi si dichiara poco o per nulla soddisfatto dell’operato di Attilio Fontana, ma il 44% dei lombardi ripone fiducia ...Monza elezioni regionali inizio con il botto. EsclusoRosario mancino candidato di Fratelli d'Italia al Prellone ...