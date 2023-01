Le due hanno vissuto e condiviso varie esperienze dolorose Un legame molto intenso Ecco come la Duchessa lo ricorda su Instagram

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tra coloro cheespresso un toccante tributo a Lisa Marie Presley, morta di infarto giovedì a soli 54 anni, c’è anche Sarah Ferguson. Un messaggio upubblicato suieri e che dimostra il fortetra lae la cantautrice americana. Sarah Ferguson e Lisa Marie Presley: amiche a sorpresa Chi l’avrebbe mai detto che l’ex moglie del principe Andrea e l’unica figlia di Elvis Presley fossero così unite. Eppure basta leggere il messaggio nel post: «Ti saluto tutti i giorni e ti voglio bene sorellina mia e continuerò a salutarti ogni giorno. Eri la mia sorellina, una madre fantastica per Ben, Riley, Harper e Finley e una figlia superbamente amorevole per Priscilla». Poi Sarah passa a parlare del suo ...

